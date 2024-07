Altri due colpi di mercato del Tempio: i galletti hanno tesserato il centrocampista Samuele Saggia, proveniente dal Porto Rotondo, ed ex Atletico Olbia e Cagliari Calcio dai 12 ai 16 anni, e Simone Solinas (classe 1996), la scorsa stagione alla Correggese Calcio.

Originario di Ossi, Solinas è cresciuto nelle giovanili del Cagliari dove ha fatto tutta la trafila sino all’esordio in Serie A, appena 17enne, contro l’Atalanta. Il tecnico dei rossoblù era Diego Lopez e lo fece entrare al posto di Andrea Cossu nei minuti finali. Poi diverse stagioni in Serie D con Triestina, Vigasio, Torres, Sestri Levante, Derthona. Quindi in Eccellenza col Castelvetro. Ancora Ghivizzano, Nibbiano, Castrovillari, Lavagnese, Campodarsego, Este, Traversetolo, Calangianus e ultima Correggese. Confermato il centrocampista 2001, Ivan Coradduzza.

Tre nuovi arrivi in casa Budoni. La società ha ingaggiato il 29enne brasiliano Pedro Ferrari, difensore ex Carbonia, St George, Rapallo, Ambrosiana, Pirin, Loko Sofia e Casale, il centrocampista uruguaiano Bruno Teliz (classe 1991), prelevato dalla Gioiese e con esperienze anche in Ecuador, Colombia e chiaramente in Uruguay e l’esterno sinistro brasiliano Kaio Piassi (classe 1997), nelle ultime due stagioni al Latte Dolce ed ex Napoli United e Polisportiva Grotta.

