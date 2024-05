Alessandro Sassu è il nuovo direttore sportivo del Tempio. A comunicarlo è la stessa società. «Sarà Alessandro Sassu il direttore sportivo dell'US Tempio per la stagione di Eccellenza 2024/25». Seguono le parole del presidente Salvatore Sechi: «Si tratta di un giovane direttore del territorio dell'Alta Gallura, preparato e intraprendente, profondo conoscitore del mondo del calcio e che sarà punto di riferimento per me qui a Tempio. Ripartiamo da lui».

Sassu ha svolto per diverso tempo, anche con buoni risultati, il ruolo di allenatore con Calangianus, lo stesso Tempio, Tonara e Luogosanto. «È stata una chiamata inaspettata ma quanto mai gradita», ha dichiarato, «e ringrazio il presidente e la società tutta per la possibilità che mi hanno dato. Quando una piazza così importante ti chiama è difficile dire no e spero di ricambiare la fiducia concessa con il lavoro quotidiano».

Ora Sassu dovrà subito mettersi al lavoro per scegliere il tecnico e costruire la rosa. La base è già buona considerato che i galletti hanno chiuso in quarta posizione nella stagione appena conclusa.

