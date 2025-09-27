calcio
27 settembre 2025 alle 10:34aggiornato il 27 settembre 2025 alle 10:34
Eccellenza, al Santa Teresa il bomber argentino Leandro Omar VitaUna punta centrale che può fare la differenza
Il Santa Teresa si rafforza con l'arrivo dell'attaccante argentino Leandro Omar Vita.
Classe ’92, 1,80 metri di altezza, buona tecnica e soprattutto fiuto del gol, Leandro Omar Vita è una punta centrale che in Eccellenza può fare la differenza.
Il giocatore vanta esperienze in Serie D e nell’Eccellenza italiana che dovrebbero favorire l'inserimento nella sua nuova squadra.
