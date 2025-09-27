Il Santa Teresa si rafforza con l'arrivo dell'attaccante argentino Leandro Omar Vita.

Classe ’92, 1,80 metri di altezza, buona tecnica e soprattutto fiuto del gol, Leandro Omar Vita è una punta centrale che in Eccellenza può fare la differenza.

Il giocatore vanta esperienze in Serie D e nell’Eccellenza italiana che dovrebbero favorire l'inserimento nella sua nuova squadra.

