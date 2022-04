Due vittorie nello stesso giorno. Prestazione doppiamente incisiva, quella dell’oristanese Stefano Oppo che domenica a Piediluco, al primo Meeting nazionale, ha vinto sia nel singolo che nel doppio Pesi Leggeri.

Annullate le regate di sabato per le condizioni meteo proibitive, l’azzurro e rappresentante dei Carabinieri è sceso in acqua domenica mattina. Primo test, il singolo Pesi Leggeri, che in finale l’ha visto imporsi su Niels Alexander Torre con il tempo di 07’06”94.

Poche ore più tardi, ha centrato il bis nel doppio Pesi Leggeri, la specialità che l’anno scorso gli ha garantito la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo. Rispetto ad allora, ha gareggiato con Patrick Rocek (Canottieri Lario) e vinto (tempo 06’41”05) proprio davanti al suo storico compagno di barca Pietro Ruta, stavolta appaiato a Niels Torre.

“Sabato le condizioni erano proibitive tanto da spingere al rinvio, ma il meteo si è assestato in tempo, il lago era bellissimo e siamo riusciti a disputare tutte le gare”, il commento a fine gara dell’azzurro, “non sapevo cosa aspettarmi da questo meeting, perché non conoscevo ancora bene la mia condizione fisica, quest’anno gli allenamenti sono stati diversi da quelli degli anni passati; ma quando sono sceso in acqua mi sentivo molto bene, un ottimo inizio di stagione, ora non vedo l’ora di affrontare le prossime gare”.

© Riproduzione riservata