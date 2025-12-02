Come cambia la classifica dell’Arzachena Academy Costa Smeralda all’indomani della sconfitta esterna contro l’Ozierese è presto detto.

Dopo lo 0-1 registrato in occasione della 13ª giornata del campionato di Promozione i galluresi perdono due posizioni, scivolando al nono posto nel girone B con 19 punti, agganciati dal San Giorgio Perfugas. Non un dramma, considerato che l’obiettivo della stagione è la salvezza. Tuttavia domenica, risultato a parte, qualcosa è mancato nella prestazione, meno convincente del solito.

La flessione successiva all’avvio convincente, caratterizzato da 4 vittorie e un pareggio, può essere considerata fisiologica, a maggior ragione per una formazione giovane, che strada facendo ha dovuto rinunciare ad alcuni degli elementi più esperti per infortunio. Tuttavia, vuoi anche per gli importanti innesti delle ultime settimane, la squadra di Mauro Ottaviani può e deve dare di più, e la trasferta di Ozieri, contro un avversario che alla vigilia vantava un punto in più in classifica, sa di occasione mancata, quantomeno per dare continuità all’importante vittoria casalinga del turno precedente contro il Coghinas, che in Coppa Italia quest’anno ha passato il turno proprio ai danni degli smeraldini.

Sabato al Biagio Pirina di Arzachena arriva la Macomerese quarta della classe, “incattivita” dalla sconfitta subita a domicilio dal Campanedda, che ha interrotto il filotto di sei vittorie. La partita, si sa, si prepara da sé, ma il carattere non potrà mancare.

