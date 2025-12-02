Il Cus Cagliari torna subito in campo nel campionato di Serie A2 Femminile di basket. Le universitarie, reduci dal ko casalingo contro Alpo, saranno impegnate mercoledì (ore 15) in Trentino Alto Adige sul parquet dell’Alperia Basket Club Bolzano, nel secondo appuntamento di un ciclo che propone tre gare nell’arco di sette giorni.

La squadra di Federico Xaxa arriva alla trasferta con qualche incognita legata alle condizioni fisiche: resta infatti da valutare la presenza di Giorgia Bovenzi, uscita per una distorsione alla caviglia nell’ultima gara. La sua eventuale assenza peserebbe, considerando che la playmaker è la miglior realizzatrice stagionale del Cus.

Bolzano si presenta come avversaria solida e strutturata, capace di esprimere un buon equilibrio tra esperienza e intensità. Le prestazioni di Schwienbacher ed Egwoh rappresentano spesso un fattore determinante per la formazione altoatesina, che arriva al match in fiducia.

Per il CUS, la sfida sarà un test significativo per misurare la tenuta atletica e mentale in un periodo particolarmente fitto di impegni, oltre che per confermare i progressi mostrati nelle ultime uscite.

Coach Federico Xaxa introduce così la gara: «Bolzano è una squadra solida, reduce da una vittoria importante allo scadere contro Faenza. Ha diverse giocatrici esperte, capaci di incidere in questo campionato. Noi dovremo andare lì a fare la nostra partita, provando a migliorare ancora e a evitare alcuni errori commessi sabato».

