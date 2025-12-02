La Torres è al lavoro dopo la sosta forzata per l'esclusione del Rimini dal campionato e l'annullamento della gara contro i rossoblù. Il capitano sassarese Giuseppe Mastinu analizza il momento: «Personalmente avrei preferito giocare per dare continuità ai concetti che stiamo assimilando come si è visto a Livorno. D'altro canto la sosta è servita per recuperare qualche acciacco e lavorare ancora di più sui concetti di mister Greco».

Ultima dopo la sparizione del Rimini, la squadra sassarese punta a risalire la classifica: «Vista la situazione è difficile andare oltre al pensiero della singola partita. Quello che può fare la differenza è la continuità di prestazioni. E anche la maggiore attenzione, capire che in alcuni momenti se è meno rischioso calciare la palla fuori dallo stadio, si calcia la palla fuori dallo stadio».

Mastinu ammette con onestà: «Egoisticamente dico che l'esclusione del Rimini ha aiutato la classifica, togliendo punti a chi l'aveva battuto. Per noi resta l'obiettivo finale di arrivare il più in alto possibile, mentre quello di dicembre è arrivare a gennaio con qualche punto in più per avere maggiore solidità dalla quale ripartire».

