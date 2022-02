Inizieranno domenica, i campionati di pallanuoto e con questo l’A2 femminile, che conta anche la Promogest di Quartu Sant’Elena, unica squadra sarda iscritta ai tornei nazionali. Termina così una lunga attesa, prolungata ulteriormente di un mese per la sospensione predisposta dalla Federazione italiana nuoto in seguito alla recrudescenza della pandemia di Covid.

Il via libera. La prima giornata del girone nord, infatti, era stata fissata al 16 gennaio scorso e avrebbe visto la formazione quartese debuttare in trasferta, nella vasca della Pallanuoto Treviglio. Malgrado lo stop delle gare, nelle scorse settimane la preparazione è proseguita regolarmente. Il graduale miglioramento del quadro epidemiologico ha convinto i vertici federali a concedere il via libera. Il campionato quindi inizierà domenica, direttamente dalla quinta giornata mentre le precedenti quattro saranno recuperate nel finale di regular season. La Promogest, quest’anno guidata da Rocco Casciotto e ripescata dopo la retrocessione in serie B, farà il suo esordio stagionale a Firenze.

