Sono in programma per domenica le gare della 27esima giornata delle sarde in Serie D. Salvo imprevisti dell'ultima non sono in programma anticipi.

Nel cartellone anche il derby salvezza fra l'Atletico Uri e l'Ilvamaddalena, con la squadra di casa che potrà finalmente contare sull'aiuto del pubblico dopo il collaudo delle gradinate. Una sfida importantissima per l'Uri alla ricerca della salvezza diretta e anche per l'Ilva che cerca i punti per consolidare la sua posizione.

L'Uri è staccato da una sola lunghezza dall'Olbia. L'Ilva ha raggiunto l'area playout domenica scorsa vincendo sul Latte Dolce. Ora punta a rinsaldare la sua posizione: sognare la salvezza diretta poi non è un peccato anche se il distacco ora è di cinque punti.

Punti pesanti in palio anche per la Cos che ospita la Paganese. La squadra ogliastrina deve vincere per riagguantare i play out oggi ad un solo punti di distacco. L'Olbia riceve invece il Lodigiani per continuare a vincere dopo il successo di domenica sul campo della Puteolana che domenica sarà a Sassari contro il Latte Dolce del nuovo allenatore Fini. Tutte le gare sono in programma per le 14,30.

© Riproduzione riservata