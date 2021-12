Programma fitto di calcio regionale, dopo i tre anticipi di oggi in Promozione (che domani avrà sei partite a testa per ciascuno dei tre gironi). Sei sfide riguardano le sarde di Serie D, alle 14.30, per i campionati regionali il via alle 15 con per intero la sedicesima giornata di Eccellenza, penultima d'andata.

Serie D. Spicca il derby Muravera-Carbonia, col ritorno in campo dei sarrabesi dopo il rinvio dell'infrasettimanale con la Vis Artena. I minerari di David Suazo sono ultimi e stanno provando a intervenire sul mercato: possibile l'esordio dell'attaccante Alessandro Aloia. Volto nuovo anche per Francesco Loi, col rientro in Sardegna di Andrea Demontis. Al "Vanni Sanna" la Torres può finalmente giocare, finita la quarantena per il contatto con un positivo alla variante Omicron che ha fatto rinviare le ultime due partite: dovesse battere l'Aprilia andrebbe a -1 dai laziali, secondi e senza gare in meno. L'Arzachena sesto ospita il Gladiator per impreziosire la sua classifica, in trasferta Atletico Uri (Cynthialbalonga, per Massimiliano Paba c'è l'ex Arbus Hernán Salazar), Lanusei (Monterotondo) e Latte Dolce (Cassino).

Eccellenza. Il primo verdetto è già arrivato, con la Ferrini da mercoledì campione d'inverno. Cagliaritani ancora in trasferta, a Bonorva ospiti del Bosa per ritrovare la vittoria dopo il 2-2 subito al 92' dal Taloro Gavoi prima inseguitrice a -7. La vice capolista sarà sul campo dell'Ossese. Cambio di campo anche per Asseminese-Villacidrese, a Elmas, e Guspini-Li Punti a Mogoro. Interessanti anche Budoni-Porto Rotondo, Ghilarza-Sant'Elena, Monastir-Idolo e Nuorese-Arbus. In dubbio Ilva-Castiadas: si giocherà?

Promozione. Nel Girone A sfida tra le prime due inseguitrici della Monteponi, col Villasimius secondo che riceve l'Orrolese terza. La Sigma ha il Gonnos, l'Andromeda (quarta a pari punti) l'Atletico Cagliari. Nel Girone B, molto equilibrato in testa, spiccano il testa-coda Sadali-Tortolì e Arborea-Fonni, con la Macomerese in casa del Samugheo. Per il Girone C la capolista Tempio ha lo Stintino in trasferta, in casa le inseguitrici Calangianus (Porto Torres) e Usinese (San Teodoro).

