Domani nuovamente in campo le quattro formazioni sarde impegnate nel campionato di Serie D (girone G). E’ in programma (ore 15) la trentesima giornata. Scende in campo, con mezz’ora di anticipo (14.30), l’Arzachena che al “Biagio Pirina” affronta l’Angri. Gli smeraldini devono assolutamente ritrovare la vittoria casalinga che manca dal 12 febbraio scorso. Nel mirino i playoff, ora distanti due lunghezze. L’Angri è reduce da due vittorie esterne di fila (soffre più in casa dove non vince da otto turni).

A Tertenia, la Costa Orientale Sarda gioca con la capolista Paganese. Impegno difficile ma non impossibile. I gialloblù, con alle spalle tre vittorie interne consecutive, hanno dimostrato di poter far risultato con qualunque avversario.

L’Atletico Uri è atteso sul campo della Vis Artena. I giallorossi viaggiano sulle ali dell’entusiasmo dopo la clamorosa vittoria contro la Casertana. I punti sono fondamentali per cercare di tenersi a distanza dalla zona playout.

L’Ilvamaddalena va a caccia di punti pesanti sul campo della Lupa Frascati, quinta della classe e avversaria dell’Arzachena nel discorso playoff. I biancocelesti non vincono in trasferta dal 16 ottobre dello scorso anno. Per centrare la salvezza bisogna cambiare rotta anche lontano da casa.

