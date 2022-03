Nuovo esame salvezza, per la Promogest femminile, fanalino di coda del girone nord dell’A2 femminile di pallanuoto. Domani, al Centronuoto (ore 15, ingresso libero con obbligo di green pass e mascherina), il secondo turno casalingo di fila opporrà le quartesi al Treviglio.

Entrambe a quota zero. Anche la squadra bergamasco è ancora a quota zero, dopo le prime cinque giornate di andata. Una situazione di difficoltà comune, che la Promogest dovrà risolvere a proprio favore, per continuare a sperare nella salvezza. “Speriamo arrivi il primo risultato positivo”, l’auspicio dell’allenatore, Rocco Casciotto, “scenderemo in acqua facendo tesoro dell’esperienza accumulata nelle scorse giornate e con l’obiettivo di fare bene”.

