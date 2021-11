Lanusei e Carbonia recuperano domani il derby non disputato, causa maltempo, lo scorso 24 ottobre per la sesta giornata di Serie D. Si gioca alle ore 14.30 al "Lixius", nel grande ritorno dei biancorossoverdi nel proprio stadio dopo la fine dei lavori: non capitava da sei mesi (con la fine della scorsa stagione ad Arzana e l'inizio di questa a Ilbono). Possibile l'ingresso per poco più di 500 spettatori, dando così di nuovo la possibilità ai tifosi di entrare nell'impianto comunale: non accadeva da febbraio 2020. Arbitra Stefano Foresti della sezione di Bergamo.

Rilancio. Il Lanusei ha vinto le ultime due partite, contro Gladiator e Latte Dolce, risalendo la classifica: ora è a 8 punti con quattro squadre dietro, fra cui proprio il Carbonia. I minerari di David Suazo sabato hanno perso 0-2 un altro derby, con la Torres, e sono terzultimi. Stefano Campolo ritrova il difensore Matteo Gemini, ma dalla vittoria di domenica al "Vanni Sanna" ha perso per infortunio alla spalla il centrocampista Alessandro Petruccelli.

Derby juniores. Domani alle 17.30, sempre al "Lixius", si sfideranno anche le formazioni Juniores Under 19 di Lanusei e Carbonia.

