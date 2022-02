Leonardo e Città di Sestu tornano in campo già domani per il recupero del derby di Serie A2. Le due squadre si affronteranno domani alle 20 al PalaConi di Cagliari per il recupero dell'ultima giornata del girone d'andata. "Il derby è sempre un derby", dice Andrea Cau, punto di riferimento del Sestu, "già di per sé basterebbe questo per dare grosse motivazioni, ma in palio ci sono punti pesanti per la classifica di entrambe e per questo mi aspetto una gara combattuta. Dovremo lottare su ogni pallone e fare attenzione ad ogni singolo aspetto".

Dopo 41 giorni di stop per il Covid, il Sestu è tornato in campo sabato nella vittoriosa trasferta contro il Saints Pagnano, dove la squadra di Cocco si è imposta per 9-8: "Ci siamo portati a casa tre punti e tanta consapevolezza", prosegue Andrea Cau, autore di due splendidi gol, "È stata una gara bellissima, combattuta fino all'ultimo secondo contro un avversario di qualità. Siamo stati bravi ad essere gruppo, a non mollare nelle difficoltà, ad aiutarci nei momenti difficili e a credere in tutto ciò che abbiamo fatto, abbiamo commesso errori e c'è tanto da migliorare ma siamo consci di poter lottare con tutti e fare risultato con chiunque se proseguiremo su questa strada".

Il derby di domani sarà fondamentale per le ambizioni salvezza di entrambe le squadre. La Leonardo, reduce dal 2-2 in rimonta sul campo del Milano, ha 17 punti in classifica e proverà ad allontanarsi ulteriormente dalla zona playout. Il Sestu, penultimo con 8 punti, deve invece cercare di agganciare il terzultimo posto che vale gli spareggi salvezza: "Siamo motivati, veniamo da un bel successo e vogliamo proseguire la striscia positiva per continuare la nostra rincorsa", conclude Cau.

© Riproduzione riservata