Domani, per la prima volta dal 12 dicembre, tutte le sarde di Serie D tornano a giocare nello stesso giorno, senza partite rinviate. Per la seconda giornata di ritorno alle 14.30 in campo Arzachena, Atletico Uri e Carbonia, mezz'ora dopo i derby Muravera-Latte Dolce e Torres-Lanusei.

Doppio derby. Prima in casa nel 2022 per il Muravera, che si è rilanciato mercoledì vincendo il recupero contro l'Aprilia. I sarrabesi di Francesco Loi (che tre giorni fa ha fatto ridebuttare, da capitano, Andrea Satta dopo un lungo stop) ospitano il Latte Dolce, di contro alla sua prima partita nel nuovo anno e che non gioca addirittura dal 18 dicembre, quando perse 2-3 il derby con la Torres. Proprio i rossoblù sono a caccia di riscatto, dopo la sconfitta con tante recriminazioni sul campo della capolista Giugliano: al "Vanni Sanna" arriva il Lanusei, in un incrocio particolare per Alfonso Greco che è stato l'allenatore degli ogliastrini nella passata stagione. I biancorossoverdi si stanno rilanciando con Oberdan Biagioni in panchina, anche se finora sono arrivati due pareggi pur giocando bene.

Debutto senza pubblico. Dopo quattordici mesi in giro per la Sardegna il Carbonia torna allo "Zoboli", ospitando l'Afragolese quarta in classifica. Purtroppo però i minerari non avranno il sostegno dei tifosi, complici i problemi con una balaustra che hanno impedito di poter ospitare spettatori. Problema in più per la squadra di David Suazo, che è ultima e deve svoltare. Cerca invece punti playoff l'Arzachena, quinto dopo il successo nel recupero di mercoledì sul campo della Vis Artena: per gli smeraldini c'è l'impegno interno con l'Insieme Formia, penultimo in classifica. Test di spessore per l'Atletico Uri, ritrovata la vittoria dopo quattro sconfitte di fila: è ospite del Team Nuova Florida, che occupa il terzo posto.

