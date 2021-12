Saranno circa cinquanta, i concorrenti alla Coppa Immacolata – Brescia Calcio, classica del calendario dell’Is Molas Golf Club che si disputerà domani. Fatta eccezione per l’edizione 2020, rinviata per la pandemia di Covid e recuperata lo scorso mese di marzo, il torneo costituisce infatti da anni un appuntamento fisso del calendario decembrino del circolo di Pula. Sempre con grande seguito tra i giocatori del sud Sardegna, che colgono l’occasione della giornata festiva per un confronto di alto livello, a margine dei campionati sardi disputati a turno, nei mesi scorsi, sui percorsi 18 buche di tutta l’Isola.

Come da tradizione, la Coppa Immacolata si giocherà su 18 buche stableford per 3 categorie e saranno premiati il 1° lordo, il 1° e 2° netto, ancora i primi classificati Ladies e Seniores. Tra gli iscritti, occhi puntati sul pluricampione sardo Enrico Pani, vincitore dell’ultima edizione. A insidiare la sua ambizione di riconferma, Francesco Vincis, campione assoluto regionale in carica.

