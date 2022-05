La danza sportiva isolana si dà appuntamento a Carbonia. Domani e domenica, il palazzetto dello sport esploderà di musica, colori, tecnica e passione nella nuova edizione del Trofeo Sirai, organizzato da MSP Italia.

I protagonisti. Quasi mille, i ballerini di tutta la Sardegna che scenderanno in pista domani a partire dalle 15 e domenica per l’intera giornata (prime gare alle ore 9, accesso libero con mascherina) per balli singoli e di coppia delle specialità Latin e Synchro Dance.

I giudici. Presenti, non in gara ma in veste di giudici, Fabrizio Buonifacio ed Elisabetta Pusceddu, una delle coppie più promettenti della scena sarda e internazionale. Nel loro palmarés, anche un terzo posto alla tappa dell’Asian tour a Tokyo, la vittoria dell’All Adriatic Pearl a Dubrovnik, l’argento al campionato italiano 2021 amatori e, sempre l’anno scorso, la quarta posizione al Mondiale amatori.

