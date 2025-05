Ultime battute prima dei playoff al Sud, vigilia della “Final Four” al Nord, nel torneo di Divisione Regionale 2 di basket.

Sud. Stasera in campo per gli ultime 2 partite della regular season. Lo scorso weekend, intanto, diversi recuperi hanno cominciato a delineare la classifica in vista degli imminenti playoff. A cominciare dalle prime posizioni, con il Sinnai che vincendo contro Condor (68-59) e Cus Cagliari (52-57) continua il suo inseguimento al secondo posto, occupato attualmente proprio dagli universitari. Il quintetto allenato da Tony Atella avrà il suo ultimo impegno stasera (ore 20.30) sul parquet del Jolly Dolianova: in caso di vittoria aggancia il Cus alle spalle dell’Assemini ma chiude al secondo posto per migliore differenza canestri negli scontri diretti; in caso di sconfitta partirà dalla terza posizione in griglia.

Tra le altre gare disputate, spicca proprio la vittoria del Jolly a Marrubiu (34-64); successo che mette in cassaforte la quarta posizione, approfittando anche della sconfitta dell’Azzurra Oristano a Carloforte (67-65 dopo un supplementare). Nelle altre sfide da segnalare la vittoria della ormai sicura capolista Assemini (76-61 al Genneruxi). Infine, nella doppia sfida che la vedeva impegnata tra le mura di casa, Elmas vince contro la Primavera Gonnosfanadiga (85-75) e perde contro il Poetto Gruppo Ena (71-75) Oltre all’incrocio tra Jolly Dolianova e Sinnai, stasera in campo, alle 20.30, anche Marrubiu e Condor Monserrato.

Nord. Tempo di “Final Four” nel girone settentrionale. Dopo CMB Porto Torres, New Basket Ploaghe e Innovyou Sennori, la quarta squadra a partecipare sarà la Masters Sassari. I sassaresi si impongono in gara 3 dei quarti di finale contro la Pallacanestro Nuoro per 83-51 e si giocheranno l’atto finale del torneo.

A Porto Torres (palazzetto “Città Unite”), sabato le semifinali e domenica la finalissima. Il programma prevede alle 18 la prima semifinale: di fronte New Basket Ploaghe e Innovyou Sennori; alle 20, invece, i padroni di casa (e imbattuti in stagione) del CMB Porto Torres sfideranno la Masters Sassari. La finalissima, invece, è fissata per il giorno seguente, alle 20.

