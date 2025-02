Nessuna sorpresa nel corso dell’ultimo turno del torneo di Divisione Regionale 2 di basket. Prosegue la corsa in vetta alla classifica di Assemini, al Sud, e CMB Porto Torres, al Nord.

Sud. Gli asseminesi si impongono senza particolari patemi sul parquet del San Salvatore Selargius per 45-87. Per il quintetto allenato da Tonio Canalis è la quindicesima vittoria stagionale che vale il +4 sul Sinnai, secondo. Sinnaesi che espugnano il campo del Condor Monserrato per 65-79. Nella prima parte di gara sono i monserratini a comandare le operazioni (37-31 al 20’), ma nella ripresa la compagine allenata da Tony Atella cambia ritmo e, grazie anche ai 33 punti firmati da Boi, porta a casa il successo. Vince anche il Jolly Dolianova, contro la Polisportiva Marrubiu (65-54). Equilibrio nei primi due quarti (36-34 al 20’) e break decisivo dei padroni di casa nel terzo quarto (55-44). Miglior realizzatore della gara è Murru, del Jolly, con 17 punti.

Cade, invece, sul campo de La Casa del Sorriso Su Planu, il Poetto Gruppo Ena, per 72-71. Ospiti sul +13 al 30’ (43-56), ma i selargini grazie a un’ultima frazione convincente riescono a superare gli avversari in extremis. Netta la vittoria del Cus Cagliari contro la Polisportiva Primavera (61-30). Chiude il quadro delle partite il successo del Genneruxi, contro l’Azzurra Oristano, per 71-65. Oristanesi che guidano il punteggio nei primi tre quarti (+16 al 20’ sul 19-35 e 47-57 al 30’), per poi subire la rimonta cagliaritana negli ultimi 10’. Agli oristanesi non bastano i 21 punti firmati da Simbula. Nel girone Sud in campo di nuovo domani, quando si disputerà il turno infrasettimanale valevole per la quarta di ritorno.

Nord. Rinviata la partita del CMB Porto Torres (comunque ben saldo al comando) contro la Virtus Olbia. Non gioca la capolista e allora i fari sono puntati sulla vittoria della Masters Sassari, dopo due supplementari, contro la Innovyou Sennori (106-100 il finale). Sassaresi avanti nei parziali centrali (45-38 al 20’ e 64-61 al 30’). Ultimi 10’ di grande equilibrio, chiusi sull’87 pari. Sempre in pareggio anche i primi 5’ supplementari (93 pari). Nel secondo overtime la Masters riesce ad acquisire poi un vantaggio tale per portare a casa il successo. Miglior realizzatore della gara è Pinna, del Sennori, con 21 punti.

Nelle altre gare, colpi esterni della Pallacanestro Nuoro, contro il Macomer 2.0 (72-82 con un Sitzia da 23 punti personali), e dell’Olimpia Olbia, sul parquet della S.Elene (67-70). Chiude il quadro delle gare la vittoria della Demones Ozieri contro la Nova Pallacanestro (78-62).

© Riproduzione riservata