Turno infrasettimanale prepasquale favorevole alle compagini impegnate in casa nel torneo di Divisione Regionale 2 di basket. L’unico colpo esterno è quello dell’Assemini che riscatta la sconfitta di Carloforte espugnando il parquet del Sinnai, terzo della classe.

Le gare. La capolista si impone per 44-71 al termine di una sfida sempre condotta nel punteggio. Nella prima frazione, infatti, il quintetto allenato da Tonio Canalis conduce 14-20 al 10’. Vantaggio in doppia cifra all’intervallo (22-38 al 20’). Al rientro dal riposo lungo, Sinnai cerca di ridurre il divario (34-48 al 30’), ma la formazione ospite attua il break decisivo nell’ultimo quarto, fino al +27 finale. Miglior realizzatore della gara è Vadilonga, dell’Assemini, con 16 punti.

Il Cus Cagliari insegue al secondo posto grazie alla vittoria contro La Casa del Sorriso Su Planu (66-59). Partita equilibrata, con gli universitari che portano a casa i 2 punti anche grazie ai 13 punti firmati da Spada. Netta vittoria del Jolly Dolianova (tra i padroni di casa Toro chiude con 15 punti), contro il Genneruxi, per 70-49. Successo che permette alla squadra guidata da Danilo Magiera di agganciare Sinnai in terza posizione.

Il Carloforte, invece, batte Marrubiu per 72-65. Equilibrio nel corso dei 40’ (39-35 al 20’ e 54-50 al 30’), con i padroni di casa che tengono un buon margine nell’ultimo quarto e ottenere il quindicesimo successo stagionale. Miglior realizzatore della gara è Cabriolu, del Marrubiu, con 15 punti. Prosegue il buon momento del Condor Monserrato, vittorioso contro il Beta per 61-45. Monserratini che prendono il largo sin dei primi minuti (23-10 al 10’ e 33-18 al 20’) e gestiscono nella seconda parte. Nel Condor da segnalare i 12 punti segnati da Ebau. Chiude, infine, l’Azzurra Oristano, che vince nettamente contro la Primavera Gonnosfanadiga per 95-42.

Rinvii. Dovranno essere recuperate, invece, nelle prossime settimane le sfide Elmas-Poetto Gruppo Ena e San Salvatore Selargius-Serramanna.

