Passo falso della capolista Assemini nella prima giornata di ritorno, al Sud, del torneo di Divisione Regionale 2 di basket. La formazione allenata da Tonio Canalis, infatti, cede sul campo del Jolly Dolianova (58-51).

Sud. Gli asseminesi, nonostante la sconfitta, mantengono un buon margine di vantaggio sul gruppetto di seconde (al momento +6 su Sinnai e Azzurra Oristano). La sfida dello scorso weekend vive sul grande equilibrio e il punteggio basso dei primi due quarti (22-23 al 20’). Ospiti che cercano l’allungo nella terza frazione (33-39 al 30’). Negli ultimi 10’ i padroni di casa trovano un buon ritmo in attacco e riescono a ribaltare la situazione, con un parziale di 25-12. Il miglior realizzatore della gara è Quartu, tra gli ospiti, con 14 punti. Per Assemini è la seconda sconfitta stagionale, mentre il Jolly continua la sua scalata, occupando al momento la terza posizione.

Vincono, invece, le due dirette inseguitrici. Sinnai espugna il parquet del Genneruxi per 48-55. Punteggio basso e grande equilibrio (26-26 all’intervallo). Gli ospiti riescono poi ad accumulare un buon vantaggio nella seconda parte, che vale l’undicesima vittoria. Vittoria numero 11 anche per l’Azzurra, vittoriosa a Serramanna per 59-69. Ai padroni di casa non bastano i 21 punti segnati da Pintus. Tra le sfide di giornata da segnalare la netta vittoria del Condor Monserrato per 36-68. Ospiti sempre avanti (17-28 al 20’), che attuano il break decisivo nella terza frazione (23-54 al 30’). Nel Condor da segnalare i 24 punti messi a segno da Fiorellino.

Chiude il quadro delle partite la vittoria casalinga de La Casa del Sorriso Su Planu, contro la Primavera (82-75) e quella netta, del Cus Cagliari, per 79-31, contro il Beta. Rinviata Elmas-Marrubiu, mentre la sfida tra San Salvatore e Poetto è in programma domani.

Nord. Turno di pausa nel girone settentrionale e tempo di recuperi. In quello della sesta di andata arriva la vittoria della Innovyou Sennori, contro la Pallacanestro Nuoro, per 73-52. Il miglior realizzatore della gara è nelle fila nuoresi, Bassanello con 19 punti.

