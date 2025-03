Nessuna sorpresa nell’ultimo turno del torneo di Divisione Regionale 2 di basket. Vincono tutte le prime della classe.

Sud. La capolista Assemini travolge l’Azzurra Oristano per 101-44. Già nella prima parte di gara i padroni di casa comandano le operazioni (38-25 al 20’). L’allungo che, di fatto, chiude la gara arriva però nel terzo quarto, con un parziale di 37-6 che porta il punteggio sul 75-31 del 30’. Nell’ultimo quarto divario che si allarga, fino al +57 della sirena finale. Tra gli asseminesi da segnalare i 15 punti di Solinas e Desogus. Tra le inseguitrici da segnalare la vittoria del Sinnai, contro il Poetto Gruppo Ena, per 87-62. Padroni di casa che raggiungono la doppia cifra di vantaggio già all’intervallo (40-29 al 20’). Sinnai che allunga anche nella seconda parte, fino al +25 della sirena finale. Top scorer della gara è Spettu, del Sinnai, con 22 punti. Nelle altre gare in programma colpi esterni della Casa del Sorriso e del Condor Monserrato. I primi espugnano in rimonta il parquet del Marrubiu per 55-60. I marrubiesi, avanti fino al 30’ (48-43), subiscono il sorpasso ospite negli ultimi minuti, trascinati da Muroni, autore a fine gara di 15 punti. Il Condor, invece, vince contro Elmas per 52-66. Sostanziale equilibrio fino all’intervallo (26-31 al 20’). La compagine ospite allunga nel terzo quarto (30-49 al 30’) e gestisce gli ultimi 10’. Per i padroni di casa, da segnalare i 24 punti firmati da Piras. Tra stasera e domani i posticipi Beta-Primavera e Genneruxi-San Salvatore.

Nord. Non si ferma la marcia del CMB Porto Torres che batte a domicilio la Pallacanestro Nuoro per 62-65. Partita piacevole e combattuta, che ha visto in Sitzia, del Nuoro, e Lungheu, nel CMB Porto Torres, i migliori con 23 punti. L’unico colpo esterno di giornata è della Masters Sassari, corsara sul campo della Nova Pallacanestro La Maddalena con il punteggio di 57-82. Grande distribuzione di punti nelle fila ospiti, con ben 5 elementi in doppia cifra (migliore Fara con 15 punti). Top scorer della gara è tra i padroni di casa, Di Fraia con 19 punti. Chiude il quadro delle partite il successo della S. Elene Dorgali, dopo un tempo supplementare, contro la Virtus Olbia, per 74-66.

