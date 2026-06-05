Dopo aver sancito la promozione nel girone Nord, con la Mercede Alghero ad imporsi nella Final Four dello scorso weekend, il torneo di Divisione Regionale 2 si appresta a scegliere la regina del girone Sud. Stasera, infatti, al via la serie di Finale tra Serramanna e CUS Cagliari.

Gara 1. Alle 20.15, a Serramanna, prenderà il via lo scontro decisivo per la vittoria del raggruppamento meridionale. Di fronte si sfideranno la compagine allenata da Stefano Frongia, prima in classifica al termine della regular season e vittoriosa, in due gare, nella semifinale contro l’Azzurra Oristano, e la formazione universitaria, seconda al termine della stagione regolare, reduce da una serie tiratissima (chiusa in gara 3) contro il Condor Monserrato. Confermato, dunque, il verdetto della prima fase, con le prime due della graduatoria a giocarsi il titolo. Nei due precedenti di campionato, il bilancio è di una vittoria per parte: il Serramanna si era imposto per 71-69 tra le mura di casa, il CUS Cagliari si era vendicato vincendo per 65-56 al palaCUS. Sfida, dunque, aperta a qualsiasi esito, dove il “fattore campo” potrebbe far la differenza. A questo proposito, già in gara 1 è prevista una bella cornice di pubblico. I direttori di gara della sfida saranno Fiorin e Milia.

La serie. Fissate anche le altre partite di finale. Gara 2 della serie, a campi invertiti, è prevista per mercoledì 10 giugno alle 20.30. L’eventuale gara 3, invece, si giocherà a Serramanna, sabato 13 giugno, alle 18.

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