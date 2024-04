Entrano nel vivo i playoff del girone Sud del campionato di Divisione Regionale 2 di basket. Lo scorso weekend, infatti, si è scesi in campo per gara 1 delle semifinali. Al Nord, invece, sono iniziati i recuperi della regular season.

Playoff Sud. Gara 1 è favorevole alle compagini che hanno giocato in casa. Vincono, infatti, sia Mogoro che Carloforte. I mogoresi, davanti ad una bellissima cornice di pubblico, superano lo Spirito Sportivo per 72-64 grazie, in particolare, ad un’ottima prima parte di gara. Il quintetto allenato da Giacomo Orrù vola sul +11 già nel corso del primo quarto (19-8). Margine che aumenta prima dell’intervallo, fino al +15 (35-20 al 20’). Nella ripresa la compagine ospite cerca di ricucire lo strappo, ma i padroni di casa gestiscono la situazione fino al 72-64 finale. Top scorer della gara è Claudio Piras, del Mogoro, con 23 punti. Il Carloforte, invece, batte il Jolly Dolianova per 55-47. Avvio più equilibrato rispetto a quello della prima semifinale, con i padroni di casa avanti sul +4 al 10’ (14-10). Invariata la distanza nel secondo quarto, con il punteggio sul 26-20 della pausa lunga. Al rientro il Carloforte effettua un altro piccolo break, portando il vantaggio sulla doppia cifra a +11 (38-27). Nel finale i carlofortini controllano e portano a casa il primo punto della serie. I migliori realizzatori della partita sono Aste, del Carloforte, e Murgia, del Jolly Dolianova, con 14 punti. L’appuntamento è ora al prossimo weekend, per gara 2 di entrambe le serie.

Playout Sud. In attesa dell’inizio della Coppa Primavera (che coinvolge le squadre perdenti nei quarti di finale), si sono disputate due gare del girone playout. Colpi esterni di Genneruxi e Carbonia. I primi si sono imposti sul parquet del Beta per 52-57, mentre i “miners” hanno superato a domicilio l’Assemini per 72-86.

Nord. Ultime gare di recupero in attesa dell’inizio dei playoff. In vista della seconda fase importante vittoria in trasferta della Santa Croce Olbia a Sennori (55-78). Ospiti che aumentano il vantaggio progressivamente nei primi 30’ di gioco (40-64 a fine terzo quarto) per poi controllare nel finale. Miglior realizzatore è Manca, del Sennori, con 17 punti.

© Riproduzione riservata