Ultimo turno del torneo di Divisione Regionale 1 di basket in versione “spezzatino”. Solo 5 le partite disputate nel weekend. Tra stasera e mercoledì si giocheranno le ultime due gare di regular season. Al termine dei posticipi si potrà stilare la classifica definitiva. Spettatore interessato, in attesa di conoscere la propria avversaria, la capolista Demones Ozieri, che lo scorso weekend ha osservato il suo turno di riposo.

Il campo. Spicca la vittoria del San Salvatore che si impone contro la Sap Alghero, nell’anticipo del venerdì, per 89-75. Prima parte di gara che vive sulle ali dell’equilibrio (19-16 al 10’ e 44-43 al 20’); il break selargino arriva nel terzo quarto, fino al +14 del 30’ (70-56) che, di fatto, ipoteca la gara. Negli ultimi 10’, il quintetto allenato da Fabrizio Asunis gestisce la situazione e porta a casa una vittoria che consolida la terza posizione nella griglia playoff. Top scorer della gara è Coulibaly, della Sap Alghero, con 39 punti. Nella corsa verso la post season arriva anche il netto successo della Fisiokons Aurea Sassari contro l’Arzachena, per 79-49. Sassaresi che si impongono nettamente, grazie anche ai 21 punti firmati da Sanciu, in attesa dello scontro diretto di mercoledì tra Elmas e Atletico Cagliari, entrambe in corsa per il quarto posto.

Sul filo di lana. Non basta all’Astro la netta vittoria contro Iglesias (82-46). Nonostante il successo, il quintetto allenato da Marco Sassari rimane fuori dai playoff per un solo punto in meno segnato o subito nei 4 scontri diretti contro Alghero e Arzachena. L’arrivo a 3, a quota 28 punti in classifica, con identica situazione negli scontri diretti (tutte con 2 vittorie e 2 sconfitte), premia la Sap Alghero (settima con una differenza punti di +17 nelle 4 sfide) e Arzachena (ottava con differenza punti di -8 nelle 4 partite). L’Astro, invece, è nona, con una differenza punti di -9 nel computo totale. Fuori per un solo punto.

Le altre. Nel derby dell’oristanese, invece, il Mogoro si impone contro Oristano Basket per 72-62. Mogoresi che guidano il punteggio nel corso dei 40’, senza mai andare sopra la doppia cifra di vantaggio (37-30 al 20’ e 55-46 al 30’). Miglior realizzatore della sfida è Fabrizio Piras, con 20 punti. Chiude il quadro il colpo esterno del Genneruxi, sul parquet della Isola Gas Terralba, per 59-67. Cagliaritani che conducono le operazioni all’intervallo (31-36 al 20’). I terralbesi rimangono in scia grazie alla vena realizzativa di Beltrame, autore di 26 punti finali, ma il Genneruxi mantiene un margine di sicurezza negli ultimi minuti e porta a casa il successo.

Da giocare. Oggi scenderanno in campo San Sperate contro Carbonia. Alle 20.30 la palla a due; sfida che non cambierà gli equilibri in vista della seconda fase. I padroni di casa giocheranno per portare a casa la decima vittoria stagionale, gli ospiti per consolidare il secondo posto in classifica. Mercoledì, invece, sempre alle 20.30, l’incrocio tra Elmas e Atletico Cagliari. Uno scontro diretto fondamentale nella corsa per i playoff, in particolare per le posizioni dalla quarta alla sesta.

