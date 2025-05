Si tornerà in campo nella serata di oggi nel torneo di Divisione Regionale 1 di basket. Alle 20.30, ad Assemini è in programma gara 2 tra San Salvatore Selargius e Carbonia. Domani, invece, sempre alle 20.30, la Fisiokons Aurea Sassari ospiterà la Demones Ozieri.

La situazione. Il San Salvatore, oggi, cercherà di sfruttare il fattore campo e portare la serie alla “bella” di Carbonia. Nella partita di sabato scorso i “miners” si erano imposti per 82-71, al termine di una gara combattuta e chiusa con un margine in doppia cifra grazie al break degli ultimi 10’. In caso di vittoria selargina si giocherebbe gara 3 a Carbonia; il successo del quintetto allenato da Matteu, invece, darebbe al Carbonia il pass per la finale.

Domani, a Sassari, la Fisiokons Aurea potrebbe ribaltare il verdetto della regular season (che vedeva i sassaresi quinti in classifica e la Demones prima) e conquistare la finalissima. I sassaresi in gara 1 hanno espugnato il campo della Demones Ozieri per 68-82, grazie a un’ottima seconda parte di gara. La Demones, dal canto suo, si presenta alla sfida con l’obiettivo di riportare la serie a Ozieri.

Il programma. Stasera, alle 20.30, palla a due tra San Salvatore e Carbonia (ad Assemini, arbitri Frau e Saddi). Domani, sempre alle 20.30, si gioca Fisiokons Aurea Sassari-Demones Ozieri (pala “Simula”, arbitri Fortunato e Zara).

