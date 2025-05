Demones Ozieri e Fisiokons Aurea Sassari vincono la seconda gara dei quarti di finale e staccano il pass per le semifinali playoff del torneo di Divisione Regionale 1 di basket. Tra Elmas e San Salvatore Selargius, invece, occorrerà gara 3 in programma domenica. Stasera gara 2 tra Sap Alghero e Carbonia.

Le gare. La Demones espugna il parquet dell’Arzachena (50-64 il finale) e, dunque, accede alle semifinali. Il quintetto allenato da Gian Giorgio Cadoni parte bene e guida il punteggio già nei primi 10’ (12-15). L’allungo prima dell’intervallo, fino al +12 del 20’ (16-28). Nella ripresa margine sempre sopra la doppia cifra, fino al +14 della sirena finale. Miglior realizzatore della gara è Monaco, dell’Arzachena, con 24 punti.

Chiude la serie anche la Fisiokons Aurea che, dopo aver espugnato il parquet cagliaritano in gara 1, sfrutta al meglio gara 2 in casa vincendo contro l’Atletico per 68-56. Sassaresi che trovano la via del canestro con continuità, chiudono le maglie in difesa e nel corso dei primi 20’ di gioco volano sul +19 (43-24). Nel terzo quarto la reazione ospite fino al -12 (50-38 al 30’), ma l’Aurea gestisce la situazione negli ultimi 10’ e porta a casa il passaggio del turno, grazie anche ai 19 punti firmati da Basoli.

Si andrà alla “bella” (domenica a Selargius alle 20), invece, tra Elmas e San Salvatore, dopo la vittoria dei masesi per 91-78. La compagine allenata da Marco Benucci ha un ottimo approccio alla gara e chiude il primo quarto con un vantaggio in doppia cifra (28-18 al 10’). Divario che si amplia nella seconda e terza frazione (55-39 al 20’ e 75-58 al 30’). Nel finale Elmas mantiene poi un vantaggio di sicurezza fino al 40’. Tra i padroni di casa, da segnalare i 22 punti di Fancello.

Stasera. Si giocherà oggi alle 18.30 gara 2 tra Sap Alghero e Carbonia. Gara 1 se la sono aggiudicata i “miners” (81-65).

I tabellini delle gare disputate ieri.

Arzachena – Demones Ozieri 50-64 (serie 0-2)

Arzachena: Raspa 4, Moledda 14, Avila, Morganti, De Angelis, Beccu, Jevtic 8, Deiana, Bussu, G. Monaco 24, Mazzone, Simula. Allenatore Franzini.

Demones Ozieri: Poloni 16, A. Aisoni, M. Aisoni, Carletti 5, Polo 1, Bittau 5, A. Serra 16, S. Monaco 9, Masala 4, Casu, Pisu 4, G. Serra 4. Allenatore Cadoni.

Arbitri: Cappelloni e Spissu.

Parziali: 12-15; 16-28; 31-42; 50-64.

Fisiokons Aurea Sassari – Atletico Cagliari 68-56 (2-0)

Aurea: G. Langiu 8, Pischedda 11, Desole 5, Sini, Sanciu 8, Matta 11, Farina, L. Langiu 6, Sanna, Basoli 19. Allenatore Carlo Basoli.

Atletico Cagliari: Diana 12, Cau 24, Febbo, Marras, Devilla 10, Finocchi, Arena, Ciulli 8, Pandori, Locci 2. Allenatore Zurru.

Arbitri: Rudellat e Fiorin.

Parziali: 25-16; 43-24; 50-38; 68-56.

Elmas – San Salvatore Selargius 91-78 (1-1)

Elmas: Simbula 7, Loi 8, Ruggieri, Oppo, Casula 18, Poddighe 21, Pani, Fancello 22, Lecis Cocco Ortu 5, Bonacci 7, Ibba 3. Allenatore Benucci.

San Salvatore Selargius: Cordeddu 5, Moret 6, Satta, Uda 20, Sanna 1, Tufo 10, Zonta 17, Borghero, Ghiani, Zedda 7, Spano 12. Allenatore Asunis.

Arbitri: Atzeni e Beltramini.

Parziali: 28-18; 55-39; 75-58; 91-78.

