Nessuna sorpresa dopo l’ultimo turno del torneo di Divisione Regionale 1 di basket. Vincono tutte le compagini presenti nella parte alta della graduatoria.

La vetta. Nessun problema per la capolista Demones Ozieri che si impone sul parquet del Genneruxi Cagliari per 62-90. Ospiti che allungano già nella prima parte della partita, raggiungendo il +20 all’intervallo (24-44 al 20’). In avvio di ripresa i cagliaritani accorciano il divario (44-61 al 30’), prima del nuovo break ozierese dell’ultima frazione. Miglior realizzatore della gara è Serra, della Demones, con 33 punti. Vince anche Carbonia che batte la Sap Alghero per 94-61. Algheresi che partono meglio (20-24 al 10’), prima della reazione “miners”, che si concretizza con il +21 del 20’ (56-35). Nella seconda parte di gara prosegue la progressione di Carbonia, fino al +33 del 40’. Tra i padroni di casa, da segnalare i 29 punti di Crobu.

Testa a testa. Vittorie di misura per Elmas e Atletico Cagliari. I masesi si impongono a San Sperate per 65-66, al termine di una gara equilibrata. Ospiti avanti già all’intervallo (33-38 al 20’). Divario che cambia di poco al termine del terzo quarto (55-59 al 30’), prima della volata finale, che ha visto prevalere il quintetto guidato da Marco Benucci. Da segnalare, nelle fila di Elmas, i 23 punti segnati da Simbula. All’Atletico Cagliari, invece, occorre un tempo supplementare per imporsi contro Arzachena (68-66). Padroni di casa sul +8 nei primi 10’ (19-11), prima del ritorno e sorpasso ospite all’intervallo (29-30 al 20’). Nel terzo quarto i cagliaritani rimettono la testa avanti (45-41 al 30’), prima del pareggio, a quota 60, della sirena finale. Nei 5’ supplementari si prosegue punto a punto, fino al vantaggio di soli 2 punti a favore cagliaritana della sirena finale. Nel gruppo delle inseguitrici, convincente vittoria anche del San Salvatore, che si impone a Mogoro per 69-82. Selargini sul +11 al 20’ (25-36), prima dell’allungo della seconda parte oltre i 20 punti di distacco.

Le altre. Torna al successo la Isola Gas Terralba (quarta vittoria stagionale) superando Iglesias per 71-62. Ospiti avanti all’intervallo (29-35 al 20’), ma la reazione dei padroni di casa arriva nel secondo tempo, fino al +9 finale. Agli ospiti non bastano i 20 punti di Malasauskas per portare a casa la vittoria. Infine, netta vittoria dell’Astro, contro Oristano Basket, per 47-97. Da segnalare, tra gli ospiti, i 21 punti di Sanciu.

