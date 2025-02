La Demones Ozieri vince contro Oristano Basket, approfitta del rinvio della gara del Carbonia contro la Isola Gas Terralba e ritorna in vetta solitaria al torneo di Divisione Regionale 1 di basket.

La vetta. Il quintetto allenato da Giangiorgio Cadoni si impone contro quella oristanese per 88-53, al termine di 40’ sempre condotti. I padroni di casa raggiungono la doppia cifra di vantaggio al 20’ (42-29), per poi allungare con decisione nella seconda parte. Miglior realizzatore della gara è Masala, della Demones, con 18 punti. Ora gli ozieresi hanno due punti di vantaggio su Carbonia, in attesa del recupero dei “Miners” contro Terralba.

Gli inseguitori. Vince e convince la Fisiokons Aurea Sassari, tra le mura di casa, contro San Sperate, per 92-59. Dopo i primi 10’ in equilibrio (24-19), i sassaresi prendono il largo prima dell’intervallo (49-32 al 20’). Nella ripresa l’Aurea allunga ulteriormente il divario, fino al +33 finale. Top scorer della gara è Langiu, sponda Aurea, con 21 punti. Successi interni anche per la coppia di quarte in classifica: Elmas e Atletico Cagliari. I masesi superano Mogoro per 78-73. Mogoresi avanti nel primo quarto (14-17 al 10’). La reazione del quintetto allenato da Marco Benucci arriva nel secondo, chiuso sul +7 (40-33). Al rientro dal “riposo lungo” la formazione ospite rosicchia qualche punto, senza però riuscire a recuperare il margine di svantaggio. Miglior realizzatore della sfida è Poddighe, per Elmas, con 22 punti. L’Atletico Cagliari, invece, batte Genneruxi per 75-57. Padroni di casa che partono forte e al 10’ il parziale è sul +12 (24-12). Vantaggio ampliato nella seconda frazione (39-25 al 20’). Genneruxi che rosicchia qualche punto nel terzo quarto (57-47 al 30’) prima dell’allungo finale. Tra gli ospiti da segnalare i 23 punti di Poma.

Le altre. Nelle altre sfide in programma, da segnalare la vittoria interna dell’Arzachena (l’undicesima stagionale) contro l’Astro (88-70). Infine, chiude il successo di Iglesias, contro la Sap Alghero, per 81-73. Equilibrio nei primi 20’ (31-32). I padroni di casa, trascinati dai 24 punti di Malasauskas, passano a condurre nella seconda parte (58-52 al 30’) e portano a casa il terzo successo stagionale.

