Il CUS Cagliari è promosso nella prossima Serie C di basket. È la prima sentenza del torneo di Divisione Regionale 1. Gli universitari festeggiano la promozione diretta con 2 giornate di anticipo grazie alla vittoria contro l’Atletico Cagliari.

La festa. È partita alla sirena finale, dopo il 54-85 rifilato alla compagine cagliaritana. Il quintetto allenato da Marco Benucci, dopo una stagione passata al comando della classifica, ottiene il salto di categoria dopo 22 vittorie in 23 gare (unica sconfitta stagionale arrivata a San Sperate). Anche nella sfida contro l’Atletico Cagliari, Graviano e compagni hanno guidato il punteggio per tutti i 40’, effettuando il primo break all’intervallo (27-40 al 20’) e chiudendo, di fatto, il discorso nel corso del terzo quarto (44-64 al 30’). I padroni si devono accontentare del miglior realizzatore della gara, Pandori con 18 punti. Chiuso il discorso promozione, il CUS Cagliari ora affronterà gli ultimi impegni stagionali senza particolari pressioni.

Playoff. Ora rimane aperto il discorso relativo alla seconda promozione che arriverà dopo i playoff. In vetta alla griglia, dopo l’undicesima giornata di ritorno, c’è il CMB Porto Torres, che nell’ultimo turno ha superato il CUS Sassari per 73-53. Turritani che mantengono il vantaggio di 2 punti su Elmas che nel turno scorso si è imposto per 51-54 sull’ostico campo di San Sperate. Partita che ha visto i padroni di casa guidare il punteggio (15-9 al 10’). Gli ospiti hanno una pronta reazione e nel secondo quarto ribaltano la situazione (20-26 al 20’). Nella ripresa si continua a segnare poco, con Elmas sempre a comandare le operazioni (33-36 al 30’), fino al +3 della sirena finale. Da segnalare, nelle fila del San Sperate, i 22 punti firmati da Passa. Nella corsa playoff, vince e convince l’Astro Cagliari, contro la Ferrini (88-58 il finale). Cagliaritani in controllo e il vantaggio va sopra la doppia cifra già al 20’ (26-14 al 10’ e 44-32 al 20’); il break che chiude la gara arriva nel terzo quarto (66-42 al 30’), fino al +30 finale. È Salis, dell’Astro, il migliore con 27 punti. Corsa che vedrà protagonista anche il Genneruxi, reduce dal colpo esterno, sul campo della Santa Croce (73-80 il finale).

Le altre. Torna al successo il Mogoro (ultima vittoria risaliva al 70-63 del 21 dicembre contro il CUS Sassari). Il quintetto allenato da Claudio Piras si impone per 90-87, in rimonta, contro il Sinnai. Nel primi 20’ ospiti avanti 38-44. Nella terza frazione i sinnaesi allungano fino al +19, prima del recupero dei padroni di casa negli ultimi 10’. Mogoro trascinata dai 29 punti di Piras. Infine, rinviata al 8 aprile la sfida tra Assemini e SAP Alghero.

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