Si tornerà in campo nella giornata di oggi nel torneo di Divisione Regionale 1 di basket. Il clou, però, è in programma domani, quando si disputerà gara 2 della finalissima playoff.

Finale. Domani, alle 19, a Cagliari, la gara di ritorno tra Genneruxi e CMB Porto Torres. La situazione vede la compagine allenata da Claudio Cau in vantaggio nella serie, dopo aver vinto gara 1 con il punteggio di 61-50; nel corso della partita di andata, decisivo il break effettuato da Lungheu e compagni nel corso del terzo quarto. Con il successo, i turritani hanno così sfruttato al meglio il fattore campo e confermato il trend positivo avuto contro il Genneruxi nella stagione regolare, quando si erano imposti sia all'andata che al ritorno. Porto Torres, in caso di vittoria festeggerebbe la promozione in Serie C, raggiungendo il CUS Cagliari che ha già ottenuto il pass al termine della regular season. In caso contrario, avrà a disposizione la “bella” tra le mura di casa. I cagliaritani, invece, non potranno sbagliare per rimanere in corsa e allungare la serie. Ad arbitrare il match saranno Seu e Fiorin. Attesa una numerosa e colorata cornice di pubblico.

Playout. Non si lotta solamente per il salto di categoria, ma anche per mantenerla. A questo proposito, si scende in campo per la terza giornata di ritorno della fase playout. Il via stasera, alle 19, con l’anticipo tra Mogoro e Santa Croce Olbia. Domani, invece, alle 19.30, in campo San Sperate e Assemini.

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