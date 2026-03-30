Continua la battaglia per le posizioni playoff nel torneo di Divisione Regionale 1 di basket. Già chiuso il discorso per la promozione diretta, con il CUS Cagliari matematicamente primo e in Serie C, è serrata la lotta per agguantare la post season.

I Big match. Le sfide di cartello erano due: CMB Porto Torres-CUS Cagliari e Genneruxi-Astro. Nella prima partita si impongono i turritani per 72-68. Il CUS, già promosso e per l’occasione senza Graviano e Fois, parte forte e al 10’ il vantaggio è sopra la doppia cifra (15-26 al 10’). Situazione simile nella seconda frazione, con i padroni di casa che chiudono sul -9 dell’intervallo (33-42 al 20’). La ripresa, però, vede i turritani cambiare marcia e riuscire ad impattare sul 52 pari al 30’. Ultima frazione punto a punto, con il CMB Porto Torres che allunga in maniera decisiva con il +4 della sirena finale. Sahud, del CMB, è il migliore con 17 punti messi a segno.

Nella seconda gara di cartello, il Genneruxi si impone per 79-76, dopo un tempo supplementare, contro l’Astro Cagliari. Per buona parte della partita la compagine ospite guida il punteggio, senza però mai riuscire a chiudere i parziali con la doppia cifra di vantaggio (16-20 al 10’, 35-41 al 20’ e 52-57 al 30’). Negli ultimi 10’, però, il quintetto allenato da Gianluca Susini trova ritmo in attacco e riesce ad impattare sul 75 pari del 40’. Nei 5’ supplementari le squadre hanno le polveri bagnate, gli attacchi non producono e alla fine la spunta il Genneruxi. Da segnalare i 20 punti di Salis, dell’Astro, miglior realizzatore del match. Situazione di classifica che ora vede il Genneruxi con 2 punti di svantaggio sull’Astro, attualmente al quarto posto.

Le altre. Il terzo posto continua a essere occupato da Elmas, vittorioso contro la Santa Croce Olbia per 78-58. Il break della formazione allenata da Giancarlo Bogo arriva nel corso del secondo quarto, quando il vantaggio sale fino al +17 (42-25 all’intervallo). Nella ripresa i padroni di casa toccano anche il +27 a fine terzo quarto (67-40 al 30’). Miglior realizzatore della partita è Addis, della Santa Croce, con 17 punti.

Ipoteca uno dei posti tra la seconda e la nona posizione il CUS Sassari, vittorioso per 69-36 contro il Mogoro. Universitari in controllo per tutta la partita (47-32 al 30’), prendendo definitivamente il largo negli ultimi 10’, grazie ad un parziale di 22-4. È Lizzeri, del CUS Sassari, il miglior realizzatore della gara, con 25 punti. Riapre il discorso playoff, invece, il Sinnai, dopo il successo casalingo nello scontro diretto contro San Sperate (67-55 il finale). Ospiti che guidano il punteggio all’intervallo (38-40 al 20’), ma i padroni di casa ribaltano la situazione nella ripresa, grazie anche alla vena realizzativa di Carrucciu e Piras, autori di 16 punti. Sinnaesi che approfittano della contemporanea sconfitta dell’Assemini, in casa, contro la Ferrini Quartu, per 66-74. Ora tra il nono e l’undicesimo posto, sono 3 le squadre appaiate: Sinnai, San Sperate e Assemini. Non si è disputata, infine, Sap Alghero-Atletico Cagliari.

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