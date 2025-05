Numerosi gli spunti che offre il weekend cestistico regionale, al via nella giornata di oggi.

Serie B Femminile. In attesa del primo impegno del Cus Cagliari nella fase nazionale del torneo (che vale la promozione in Serie A/2), si scenderà in campo nel girone di “Classificazione”. Ecco le partite della quarta giornata: Il Gabbiano-Pallacanestro Nuoro, domenica ore 19; Astro-Nulvi, domenica ore 17; Elmas-Su Planu, domenica ore 18.

Divisione Regionale 1. Al via nel fine settimana le semifinali playoff del campionato. Entrambe le gare sono in programma nella giornata di domani. La Demones Ozieri, prima al termine della regular season, attende la visita della Fisiokons Aurea Sassari (palla a due alle 18.30). I precedenti stagionali sono in perfetta parità. All’andata i sassaresi si imposero, in casa, per 80-71; al ritorno furono gli ozieresi a far valere il “fattore campo”, vincendo per 95-92. Una sfida che si preannuncia combattuta e di altissimo livello. Sempre domani, ma alle 19.30, il Carbonia ospita il San Salvatore Selargius. Nel corso della prima fase del torneo i “miners” si sono imposti in entrambe le occasioni (87-73 in casa e 65-88 a Selargius). Nel weekend in campo anche nel girone “Playout”. Ecco il programma della terza giornata: Oristano Basket-Genneruxi, domani ore 18.30; Astro-San Sperate, domenica ore 20.30; Basket Mogoro-Basket Iglesias, domenica ore 19.

Divisione Regionale 2. Al sud continua la fase dei recuperi. Al nord, invece, si conoscerà chi tra Masters Sassari e Nuoro sarà la quarta e ultima squadra che parteciperà alla “Final Four”. Alle finali sono già qualificate Cmb Porto Torres, Innovyou Sennori e New Basket Ploaghe. Sud. Il quadro delle partite da recuperare: Sinnai-Condor Monserrato, oggi ore 20.45; Elmas-Primavera, oggi ore 21; Marrubiu-Jolly Dolianova, domani ore 19; Carloforte-Azzurra Oristano, domenica ore 19; Cus Cagliari-Sinnai, domenica ore 18; Elmas-Poetto Gruppo Ena, domenica ore 18; Marrubiu-Condor Monserrato, mercoledì ore 20.30; Jolly Dolianova-Sinnai, mercoledì ore 20.30; Assemini-Genneruxi. Nord. Quarti di Finale. Gara 3: Masters Sassari-Pallacanestro Nuoro, domani ore 17.30 (serie 1-1).

