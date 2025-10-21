E' uno spareggio per il secondo posto quello che va in scena domani sera nella Repubblica ceca alla Starez Arena Vodova di Czechia, con inizio alle 18. Le padrone di casa hanno bilancio identico a quello della Dinamo Women: vittoria sulle croate del Dubrovnik-Ragusa e sconfitta contro le francesi del Lattes.

Curiosamente lo Sportin Brno è stato creato lo stesso anno della Dinamo: 1960. La coach Marcela Kramer conta su un organico lungo, di 13 giocatrici, dove le migliori sono state finora il centro Kopecka (15,5 punti e 6 rimbalzi) e l'ala statunitense Swartz, con 13 punti e il 50% nelle triple.

Il coach della squadra sassarese Paolo Citrini presenta il match: “E’ una squadra molto fisica, che corre e cerca di far male in transizione. Cercheranno di metterci in difficoltà, contando anche il fatto che noi arriviamo da tre trasferte consecutive. Abbiamo bisogno della disponibilità da parte di tutte”.

