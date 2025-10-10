A neppure 48 ore dal successo in EuroCup contro il Dubrovnik/Ragusa, torna in campo la Dinamo Women che domani alle 15 è impegnata sul campo del Tortona per la seconda giornata del campionato di A femminile.

Il coach Paolo Citrini: “Sono contento per la gara di EuroCup perché ho potuto far giocare tutte le ragazze premiandole anche per il lavoro in settimana e facendo riposare alcune giocatrici visto che giochiamo dopo 48 ore. Obiettivamente le avversarie incontrate ci hanno agevolato finora, ora contro una formazione forte, completa, da Final Four, dobbiamo fare uno step ulteriore”.

Nel Tortona gioca la ex Sara Toffolo: “E’ una giocatrice che dovunque la metti va sempre bene”.

L’ala Martina Spinelli sottolinea l’aspetto del gioco corale: “Il coach ci dà fiducia, ci lascia liberta e ci piace far girare palla ed esaltare le caratteristiche delle compagne”.

