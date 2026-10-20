Oro per Christian Caschili e argento per Lorenzo Costa agli European Amazing Muaythai Festival, disputati nei giorni scorsi a Quartu Sant’Elena. Quattro giorni di incontri che hanno visto confrontarsi atleti internazionali di alto livello per conquistare le ambite medaglie della WBC Muay thai, uno dei circuiti più prestigiosi della disciplina.

Tra gli oltre 40 atleti sardi partecipanti, anche due giovani fighter di Capoterra, entrambi allenati da Aldo Rodriguez a Cagliari. Christian Caschili ha conquistato la medaglia d’oro, mentre Lorenzo Costa ha ottenuto l’argento, portando a casa due risultati di rilievo in una competizione caratterizzata da un livello tecnico internazionale particolarmente elevato.

Un doppio successo che rappresenta motivo di orgoglio per la comunità capoterrese e premia l’impegno, la preparazione e la determinazione dei due atleti, capaci di confrontarsi con avversari di alto livello in una manifestazione di prestigio mondiale.

Ai due giovani campioni sono arrivati i complimenti dell’amministrazione comunale di Capoterra, che ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti e per aver visto due propri concittadini distinguersi in una competizione internazionale.

© Riproduzione riservata