La seconda vittoria stagionale restituisce fiducia all'Esperia Cagliari, che dopo quattro giornate di Serie B Interregionale presenta un bilancio in perfetto equilibrio: due successi e due sconfitte.

Il successo per 83-71 contro l'Invalves Nerviano ha confermato il buon rendimento casalingo dei rossoblù, ancora imbattuti al PalaPirastu, ma anche i progressi di una squadra profondamente rinnovata durante l'estate. A sottolinearli è il playmaker Luigi Cabriolu: «Per la prima volta in questa stagione siamo stati noi a costruire un parziale importante in avvio. Abbiamo trovato un buon ritmo sia in attacco che in difesa. Poi Nerviano è stata brava a reagire e a recuperare lo svantaggio, ma noi abbiamo saputo tenere duro, restare avanti e ritrovare lucidità nei momenti più difficili. Sono arrivati due punti importanti». Un successo che, secondo Cabriolu, testimonia anche la crescita dell'intero gruppo: «Stiamo iniziando a trovare il nostro ritmo e a raggiungere la condizione giusta».

Sulla stessa lunghezza d'onda il team manager Fabio Villani: «Venivamo da una settimana complicata, ma ci siamo allenati con grande intensità perché volevamo questa vittoria a tutti i costi. Siamo partiti bene, poi gli avversari sono riusciti a rientrare, ma non abbiamo mollato. Credo che il risultato sia meritato».

Il lavoro da fare, comunque, resta ancora parecchio. «Dobbiamo continuare su questa strada e seguire le indicazioni del coach - aggiunge Villani - abbiamo una squadra forte, ma c'è ancora tanto da lavorare. Sono convinto che i risultati e il bel gioco arriveranno presto».

Intanto, la formazione di Federico Manca comincia a individuare alcuni punti di riferimento. Gallizzi si sta confermando come fulcro del gioco, mentre De Gregori garantisce solidità sotto canestro. Contro Nerviano sono arrivati segnali incoraggianti anche dall'esterno ucraino Illya Tyrtyshnyk, autore di 19 punti con quattro triple.

Il prossimo impegno offrirà un banco di prova particolarmente impegnativo: domenica alle 18.30 l'Esperia sarà di scena sul parquet della Riso Scotti Pavia, una delle principali candidate alla promozione. Per i cagliaritani sarà l'occasione di cercare il primo successo lontano da casa, dopo le sconfitte contro Casale Monferrato e Varese.

© Riproduzione riservata