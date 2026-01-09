Dinamo Lab ammessa alla Champions CupLa squadra sassarese nel girone di Galatasaray, Thuringia Bulls e Porto Torres
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
La Dinamo Lab prenderà parte alla prossima IWBF Champions Cup, la massima competizione europea di basket in carrozzina. La rassegna continentale si svolgerà dal 5 all’8 febbraio a Elxleben (Germania), in casa dei Thuringia Bulls. La squadra sassarese è stata inserita nel Girone A insieme ai padroni di casa, al Galatasaray e all’Asinara Waves Porto Torres.
Al termine della fase a gironi, le prime due classificate accederanno ai quarti di finale, la terza sarà dirottata in Eurocup 1, mentre la quarta prenderà parte all’Eurocup 2. Resta inoltre confermata l’organizzazione delle Finali di Eurocup 1, indipendentemente dall’esito del girone.
Per il club biancoblu si tratta di un traguardo di assoluto prestigio, che certifica il percorso di crescita della Dinamo Lab nel panorama internazionale.
"Siamo orgogliosi e fieri di poter competere nella massima competizione europea - dichiara il vicepresidente della Dinamo, Gian Mario Dettori - questo è un riconoscimento da parte della IWBF del grande lavoro svolto negli ultimi anni e rappresenta un ulteriore step per il club nel percorso di crescita che ha come obiettivo quello di arrivare a competere con i top team europei".