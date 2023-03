Termina sul 10-9 il derby sardo della sesta giornata di Serie C. A vincere al Centro Nuoto di Quartu Sant'Elena è la Promosport Cagliari da ospite sulla Promogest Quartu.

Decisiva la tripletta di Strazzer, oltre alle doppiette di Lucido e Cigolini e i gol di Curgiolu, Frau e Campus per il definitivo 10-9. Per la Promosport Cagliari si tratta della quinta vittoria in altrettante gare di campionato.

Successo esterno per la Rari Nantes Cagliari, che in trasferta contro Manianpama si è imposta per 8-6.

