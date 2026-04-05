La tennista bulgara Rositsa Dencheva si è aggiudicata il singolare femminile nel primo dei sei Itf Combined in corso a Santa Margherita di Pula rientranti nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzati da Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

Dencheva, numero 511 nella classifica Wta, ha travolto in finale, col punteggio di 6-0, 6-3, la francese Alice Rame, numero 1 del tabellone e 197 al mondo.

Oggi, sui campi in terra battuta si Santa Margherita di Pula, è partito il secondo torneo con il primo turno delle qualificazioni maschili.

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