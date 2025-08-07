Definito lo staff tecnico del Latte Dolce che affiancherà l'allenatore Michele Fini. Il viceallenatore è il sassarese Mario Desole, 43 anni. La sua prima esperienza nel calcio a 11, con i Giovanissimi Regionali della Torres 2000, mentre nel 2018 ha guidato la Torres femminile in serie C. Nel 2020 arriva al Sassari Calcio Latte Dolce come vice allenatore di Stefano Udassi e Fabio Fossati, ma l’anno successivo passa alla Torres dove per 4 stagioni svolge il ruolo di Responsabile del Settore Giovanile rossoblù, oltre che di allenatore dell’U17.

Il preparatore dei portieri è Giovanni Vargiu, 34 anni, che ha iniziato 6 anni fa il percorso formativo. Nel 2025 ottiene la Laurea magistrale in Scienze Motorie con tesi dal titolo “L’allenatore dei portieri nel calcio moderno”. Nelle ultime due stagioni ha allenato i portieri delle categorie Nazionali Under 15, 16 e 17 della Torres.

Il preparatore fisico è Marco Pinna, esperienza ultraquarantennale nello sport, sia come atleta (ottimo lanciatore), sia come docente di Scienze Motorie, sia come preparatore della Dinamo basket (28 anni), Mercede Alghero, mentre nel calcio ha lavorato con Torres (Primavera e Prima Squadra), Alghero, Torres Femminile, Usinese, Atletico Uri e Tempio. Infine, il giovane Francesco Piu sarà invece il nuovo match analyst biancoceleste.

