Si ferma la serie A per il mondiale, ma nel Sulcis Iglesiente si ferma anche il campionato dei Giovanissimi perché inizia la 31esima edizione della coppa Capodanno 2023, torneo che in silenzio s’è guadagnato un certo prestigio nella classe d’età dei calciatori che hanno compiuto 13-14 anni. Cominciare a sollevare trofei è un buon incentivo.

"Confermato - afferma il presidente Figc Sulcis Marco Fenu - il carattere itinerante della competizione: si gioca su tutti i campi del territorio ma la sede della finale varia di volta in volta e per questa edizione è stata individuata in San Giovanni Suergiu".

Si comincia il 30 novembre e si stabilisce il vincitore il 6 gennaio. Sorteggiati i quattro gironi: nel girone A il Carbonia (detentore del titolo), l’Antas di Iglesias e la Fermassenti di San Giovanni Suergiu (finalisti nel 2022). Nel B l’Iglesias, il Cullurgioni di Giba, il Santadi. Nel girone C il Villamassargia, il Gonnesa e l’Isola Sant’Antioco, infine nel girone D il Carloforte, l’Astra e la Sguotti entrambe di Carbonia. Agli ottavi le prime due di ogni girone.

