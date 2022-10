La domenica di calcio sardo vedrà quasi tutte le partite dalla Serie D in giù. Oggi solo Castiadas-Asseminese (ore 16) di Promozione A, più un numero stavolta ridotto di anticipi tra Prima e Seconda Categoria. Domani il grosso del programma, con cambio di orario: l'inizio per tutte è alle 15, complice il passaggio all'ora solare.

Serie D. Nel Girone G nona giornata: Atletico Uri alle 15, le altre tre sarde alle 14. L'Arzachena, tornata al successo domenica scorsa sulla Vis Artena, va in casa della capolista Sorrento (prima a +5). Gli smeraldini cercano un risultato di spessore che li manterrebbe in lotta per la promozione diretta. L'Ilvamaddalena riceve il Nola per confermarsi miglior difesa del girone (solo sette gol subiti) e restare attaccata alla zona di vertice. Più in basso le altre due sarde, Atletico Uri e COS. I giallorossi di Massimiliano Paba, senza vittorie dal 24 settembre (poi due punti in quattro giornate), solo quartultimi e ospitano il Real Monterotondo Scalo che si trova a +3 ma ha perso le ultime tre, la squadra di Francesco Loi ha invece ritrovato il successo domenica scorsa col 6-1 all'Aprilia e vuole continuità in casa della Palmese vice capolista.

Eccellenza. Nessun anticipo, dopo che la settimana scorsa otto partite su nove erano al sabato. Comanda la coppia Budoni-Latte Dolce: galluresi a Carbonia in una partita di sicuro interesse, sassaresi ospiti del Ghilarza nel big match di giornata (guilcerini quarti a -6). L'altra sfida di cartello è al "Lixius", fra il Lanusei che punta a reinserirsi nella zona alta e l'Ossese terza. La Ferrini a secco di vittorie da quaranta giorni ospita il Li Punti, unica ancora senza successi e ultima in classifica, la Nuorese cerca conferme a San Teodoro. Completano Arbus-Taloro Gavoi, Sant'Elena-Bosa (alle 14.30 in via Crespellani a Cagliari), Tharros-Calangianus e Villacidrese-Monastir, riposa l'Iglesias.

Promozione. Oltre all'anticipo nel Girone A domani il Villasimius va in casa del Gonnosfanadiga, su un campo in terra, il Guspini sarà a Siurgus Donigala con l'Andromeda. Nel Girone B la capolista Arborea prova a restare a punteggio pieno ospite dell'Atletico Bono, col Tortolì ricevuto dalla Palmese, nel C doppia capolista col Sennori a Stintino e il Tempio che ha la gara interna col Thiesi. Si giocherà martedì alle 15 Orrolese-Verde Isola (Girone A).

