Il 2022 di calcio nell'Isola è pronto al via, con qualche settimana di ritardo. La sospensione dei campionati è ormai arrivata alla fine, domenica si giocano le prime partite: quattro in Serie D (visto il rinvio più che probabile di Latte Dolce-Arzachena), nove in Eccellenza (la seconda giornata di ritorno) e tre in Promozione (recuperi). Già con sfide di cartello.

Serie D. Per la corsa playoff il Muravera riparte dall'Aprilia. Sarà la trasferta nel Lazio a far tornare in campo i sarrabesi che inseguono uno dei primi cinque posti. La squadra di Francesco Loi, che ha una partita in meno, si sta riassestando dopo il ko con l'Afragolese e la scorsa settimana ha tesserato di nuovo Andrea Satta, reduce da un lungo stop a causa di un problema al ginocchio. Interessante anche il derby Atletico Uri-Torres, fra la rivelazione dell'andata e i rossoblù che inseguono (secondi a -8 con una gara da recuperare) il Giugliano capolista. In Lanusei-Cassino debutta Oberdan Biagioni come tecnico degli ogliastrini, sarà rinviata Latte Dolce-Arzachena (si attende l'ufficialità) perché i biancoverdi non hanno ancora risolto i problemi coi contagi. Per il Carbonia, ultimo in classifica, trasferta col Gladiator.

Eccellenza. È il derby barbaricino Nuorese-Taloro Gavoi il big match che fa riprendere l'Eccellenza. Al "Frogheri" i verdazzurri, lanciati dallo 0-3 sulla Ferrini prima dello stop, proveranno ad accorciare ulteriormente la classifica: vincendo andrebbero a -1 dalla squadra di Fadda, che di contro punta a impreziosire un campionato già ottimo. Chi vince si candida come concreta pretendente per la promozione diretta. La capolista sarà impegnata in un altro test di spessore, sul campo dell'Ossese, mentre l'Ilvamaddalena avrà la trasferta col Bosa. Da playoff Budoni-Sant'Elena, sfide salvezza in Asseminese-Li Punti e Guspini-Idolo. Completano Ghilarza-Arbus, Monastir-Porto Rotondo e la Villacidrese che riceve il rinnovato Castiadas.

Promozione. Il ritorno in campo per tutti sarà solo il 30, ma domenica alle 15 si giocano i recuperi tutti nel Girone A. Fra Atletico Cagliari e Quartu 2000 è sfida per lasciare quasi definitivamente la zona bassa: una vittoria varrebbe il salto in classifica. L'Andromeda, quinto con Cortoghiana e proprio Atletico Cagliari, va in casa della Fermassenti, poi c'è la sfida salvezza Villamassargia-Gonnosfanadiga.

