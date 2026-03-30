Sport, attività all’aperto, dal padel al trekking: l’istituto superiore Mario Paglietti di Porto Torres conquista la Spagna. Si è conclusa la seconda tappa del progetto Erasmus Sport e Media a Denia. Si tratta del viaggio della seconda fase di un progetto Erasmus Sport e Media organizzato con altre tre scuole: Lycee Marie Courie (Tarbes, Francia); IES Sorts de la mar (Denia Alicante, Spagna); Katolikus iskola (Jaszberenyi, Ungheria).

Protagonisti di questa avventura sono sei tra ragazze e ragazzi dell’istituto di Porto Torres, accompagnati e supportati dai docenti Pietro Nughes e Pablo Vilches Palomino. Uno dei tanti percorsi per conoscere e sviluppare un rapporto diretto con altre realtà, stando a contatto con altri giovani di cultura diversa.

Il programma è stato intenso e si è svolto all’insegna dello sport e della condivisione. Numerose le attività sportive proposte tra cui padel, Pilota valenciana, beach volley, equitazione e trekking. Un'occasione per fare squadra, conoscere nuove culture, praticare le lingue e mettersi in gioco attraverso lo sport.

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