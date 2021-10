A due anni dall’ultima edizione, le stelle del kitesurf tornano a Cagliari per il Sardinia Grand Slam, terza tappa delle Kitefoil World Series, il circuito mondiale professionistico della specialità consacrata a disciplina olimpica a partire dai Giochi di Parigi 2024.

L’evento. Da domani a domenica, all’altezza della sesta fermata della spiaggia del Poetto. Una cinquantina di atleti (le iscrizioni si chiuderanno nel pomeriggio) si darà battaglia in percorsi tra le boe, con arrivo di fronte all'arenile per consentire al pubblico di vivere l'emozione delle regate a distanza ravvicinata. L'evento è organizzato da GLESport in collaborazione con il Chia Wind Club e con il supporto tecnico dello Yacht Club Cagliari, e si corre sotto l’egida di World Sailing e IKA, l’Associazione Mondiale di Kiteboarding



L’assessore regionale. “Tra atleti e accompagnatori, abbiamo stimato il soggiorno in città di oltre trecento persone, con un indotto diretto distribuito tra il settore ricettivo e i servizi", ha precisato durante la presentazione Gianni Chessa, assessore regionale al Turismo, che ha contribuito all'evento con 405mila euro, "questo campionato rientra nel ricco programma regionale dedicato al turismo sportivo, che rappresenta un'imperdibile occasione di promozione del nostro territorio".



Il Coni. “L’evento si incastona in un momento molto felice, per l’intero movimento sportivo sardo”, ha sottolineato Bruno Perra, presidente regionale del Coni, “gli eventi sono tanti, di altissimo livello e danno ulteriore slancio all’attività delle federazioni. Non abbiamo mai avuto una delegazione tanto numerosa alle Olimpiadi, ora tanti giovani scalpitano e vogliono far bene”.



I partecipanti. Al Sardinia Grand Slam sono attesi grandi nomi della disciplina. In ambito maschile occhi puntati sul francese Axel Mazella, campione in carica e e leader del circuito con 597 punti, 6 più del russo Denis Taradin (591), guardato a vista da Theo De Ramecourt (588). La miglior donna della ranking è attualmente Poema Newland con 447 punti. Dietro di lei Lauriane Nolot (378), poi le italiane Sofia Tomasoni (363) e Tiana Laporte (321), tesserate rispettivamente con Windsurfing Club Cagliari e Chia Wind Club. A difendere i colori di casa, come ricordato dal presidente dell’Ika, Mirco Babini, il cagliaritano Davide Pischedda, sedici anni.

Le iniziative collaterali. A margine della competizione, il villaggio del Sardinia Grand Slam accoglierà tante iniziative rivolte alla cittadinanza e uniti da un doppio filo conduttore: l'abbattimento delle barriere sociali e la tutela dell'ambiente. Da domani a domenica, si svolgeranno infatti laboratori artistici per bambini, la pulizia della spiaggia, prove di kitesurf per persone con disabilità in previsione dell'ingresso della disciplina nella rosa degli sport paralimpici, una mostra itinerante di cracking art. Per fare di Cagliari una vetrina sportiva e insieme uno spazio inclusivo, accessibile e attento alla salvaguardia ambientale.

