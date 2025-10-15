La Cos sul campo del Trastevere capolista, il Latte Dolce in trasferta contro l'Ischia, ultima in classifica; il Monastir attende la visita del Lodgiani. L'Olbia sarà in casa contro il Flaminia. Il Budoni (11 punti) infine è atteso sul terreno della Palmese ferma a sette punti. L'impegno più difficile è sicuramente quello della Cos, a Roma col Trastevere. primo con la Scaffatese con 17 punti e ancora imbattuto in campionato. Nelle sette gare giocate, i romani hanno conquistato cinque vittorie e due pareggi, gli stessi della Scafatese. La Cos è quinta con 12 punti, assieme a Valmontone, Monastir e Flaminia. Quasi un miracolo se si considera che la squadra di Francesco Loi a fine luglio era in Eccellenza e che, ripescata, ha iniziato la preparazione con venti giorni di ritardo, rispetto alle altre squadre. Il Latte Dolce ha l'obbligo di riscattare la sconfitta casalinga di domenica col Monastir. Come deve far punti l'Olbia, possibilmente tre, contro un avversario, però, difficilissimo come il Flaminia. Come a dire che i galluresi devono dare il massimo per centrare il loro obiettivo. Attesa a Monastir dove arriva un Lodigiani, squadra da prenedeere con le pinze, a dispetto dei suoi tre punti in classifica e il terzultimo posto. Il Budoni può far bene a Palmi, un avversario comunque ostico davanti al suo pubblico. Di certo il Budoni di Raffaele Cerbone, sta facendo davvero un buon campionato.

