Indossa la divisa d'ordinanza la palestra comunale di Lula dove questa mattina alle 10.30, una decina di società sportive provenienti da tutta l'isola con oltre quaranta atleti, ospiti della Body Project Lula che ha curato l'organizzazione, parteciperanno alle gare di Bench Press (distensioni su panca) per la Coppa Italia, sotto l'egida della FIPE (Federazione Italiana Pesistica).

La competizione che si sta tenendo contemporaneamente in tutte le palestre delle diverse regioni italiane, determinerà le classifiche regionali da cui scaturiranno le classifiche nazionali che serviranno per le qualifiche dei campionati italiani assoluti che saranno disputato alla fine del 2026.

Alla gara parteciperanno anche atleti universitari per i quali il Criterium Nazionale Universitario stilerà una classifica a parte, inoltre saranno presenti atleti del parapowerlifting che si sfideranno per la coppa Italia della disciplina. La Body Project non è nuova a questo tipo di manifestazioni, già nel 2003, fra il 2010 e il 2016 aveva ospitato diverse competizioni della FIPE, sia per distensioni su panca che di pesistica giovanile.

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