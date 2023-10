Si sono giocate oggi le gare di andata dei quarti di finale della Coppa Italia di Eccellenza.

L’Ilvamaddalena ha superato (1-0) il Tempio grazie ad una rete di Di Pietro alla mezzora della ripresa. E’ stata una bella gara molto combattuta.

Finisce senza reti tra Villasimius e Sant’Elena. Da segnalare una traversa per parte: Ghiani per il Villasimius e Fadda su punizione per i quartesi.

Il Bosa ha battuto (2-0) la Villacidrese con reti di Di Angelo al 22’ del primo tempo e Fortunato al 30’ della ripresa.

Le gare di ritorno si giocheranno il 25 ottobre.

