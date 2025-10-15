Coppa Italia: Tempio-Santa Teresa rinviata per pioggiaL'andata dei quarti di finale verrà recuperata il 22 ottobre
Il maltempo ferma la Coppa Italia di Eccellenza: la gara di andata dei quarti di finale tra Tempio e Santa Teresa, in programma oggi alle 15 allo stadio Nino Manconi, reso inagibile dalle abbondanti piogge di queste ore, è stata rinviata al 22 ottobre.
Le due formazioni torneranno a giocare nel fine settimana per il campionato, entrambe in trasferta: il Tempio in casa dell’Ossese, fresca di staffetta in panchina tra Giacomo Demartis e Carlo Cotroneo, e il Santa Teresa a Villasimius.
Per la squadra di Celestino Ciarolu il riscatto dopo il deludente avvio di campionato, caratterizzato da un pareggio e quattro sconfitte, è rimandato, dunque, a domenica. Villasimius permettendo.